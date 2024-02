Wendy Williams se bori z diagnozo frontotemporalne demence in afazije.

Wendy Williams je dolga leta veljala za voditeljico, ki je brez dlake na jeziku delila svoje mnenje o svetu slave in zabave in z njim povezanimi ljudmi. Zadnje mesece pa strani tabloidov polni sama. 59-letnica se namreč že nekaj let bori z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih se je morala odpovedati voditeljskemu stolčku v oddaji Wendy Williams Show , sedaj pa je njen predstavnik razkril njeno diagnozo.

V sporočilu za javnost je zapisal, da se voditeljica bori z diagnozo frontotemporalne demence in afazije. "Kot Wendyjini oboževalci vedo, je bila v preteklosti z javnostjo odprta o svojih zdravstvenih težavah z Gravesovo boleznijo in limfedemom ter o drugih izzivih, povezanih z njenim zdravjem," je dodal in razkril, da je bila 59-letnica podvržena nizu testov, po tem, ko ji je začel pešati spomin in je začela "izgubljati besede" in se "vedeti nepredvidljivo". Zdravniki so ugotovili, da so njene težave posledica omenjenih nevrodegenerativnih bolezni.

Frontotemporalna demenca prizadene predvsem čelni in senčni reženj možganov ter lahko vpliva na vedenje, osebnost, jezik in gibanje. "Prejem diagnoze je Wendy omogočil zdravniško oskrbo, ki jo potrebuje," je dodal predstavnik in poudaril: "Odločitev, da delimo to novico, je bila težka in sprejeta po temeljitem premisleku. Ne samo za zagovarjanje razumevanja in sočutja do Wendy, ampak za ozaveščanje o afaziji in frontotemporalni demenci." Poleg tega želijo z razkritjem ponuditi podporo vsem, ki se soočajo s podobnimi okoliščinami.