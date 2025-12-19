Wes Anderson rekonstruiral newyorški studio Josepha Cornella

Razstava prinaša umetnikov newyorški studio v srce Pariza v galerijo na ulici Rue de Castiglione, kjer so ga oživili z več kot 300 predmeti in zanimivostmi iz Cornellove osebne zbirke. Razstavo z naslovom The House on Utopia Parkway so odprli v tem tednu, ogledati pa si jo je mogoče skozi okno galerije, obrnjeno proti ulici.

Z razstavo so poustvarili Cornellov atelje v naravni velikosti, ki z nežno osvetlitvijo notranjosti spominja na številne ure, ki jih je Cornell preživel z delom pozno v noč, poročajo tuji mediji. Na ogled je med drugim več primerov njegovih asemblažev, po katerih je bil prepoznaven, ki so jih označili za poetične relikvije spomina in domišljije, vključno z Lekarno iz leta 1943, ki je bila nekoč v lasti Teenyja in Marcela Duchampa in je zasnovana po vzoru starinske lekarniške omare.

Nekatera dela pa so si izposodili iz Študijskega centra Josepha Cornella v Ameriškem umetnostnem muzeju Smithsonian v Washingtonu, med drugim več njegovih nedokončanih del, ki ponujajo vpogled v umetnikov ustvarjalni proces.