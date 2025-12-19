Naslovnica
Wes Anderson rekonstruiral newyorški studio Josepha Cornella

Pariz, 19. 12. 2025 17.03

Avtor:
E.M. STA
Wes Anderson

Ameriški filmski ustvarjalec Wes Anderson je skupaj s kustosom Jasperjem Sharpom rekonstruiral legendarni newyorški studio umetnika Josepha Cornella v Parizu. Projekt je nastal z namenom, da v njem postavijo prvo samostojno predstavitev Cornellovega dela v Parizu po več kot štirih desetletjih.

Razstava prinaša umetnikov newyorški studio v srce Pariza v galerijo na ulici Rue de Castiglione, kjer so ga oživili z več kot 300 predmeti in zanimivostmi iz Cornellove osebne zbirke. Razstavo z naslovom The House on Utopia Parkway so odprli v tem tednu, ogledati pa si jo je mogoče skozi okno galerije, obrnjeno proti ulici. 

Wes Anderson
Wes Anderson
FOTO: Profimedia

Z razstavo so poustvarili Cornellov atelje v naravni velikosti, ki z nežno osvetlitvijo notranjosti spominja na številne ure, ki jih je Cornell preživel z delom pozno v noč, poročajo tuji mediji. Na ogled je med drugim več primerov njegovih asemblažev, po katerih je bil prepoznaven, ki so jih označili za poetične relikvije spomina in domišljije, vključno z Lekarno iz leta 1943, ki je bila nekoč v lasti Teenyja in Marcela Duchampa in je zasnovana po vzoru starinske lekarniške omare. 

Nekatera dela pa so si izposodili iz Študijskega centra Josepha Cornella v Ameriškem umetnostnem muzeju Smithsonian v Washingtonu, med drugim več njegovih nedokončanih del, ki ponujajo vpogled v umetnikov ustvarjalni proces.

Ameriški vizualni umetnik Cornell (1903-1972) je bil eden od pionirjev asemblaža, ukvarjal pa se je tudi z eksperimentalnim filmom. Njegova dela so v zbirkah številnih znanih muzejev, kot so Center Pompidou v Parizu, Tate v Londonu, muzej Reina Sofia v Madridu, Muzej moderne umetnosti v New Yorku in Narodna galerija umetnosti v Washingtonu. Prvič je razstavljal leta 1932 v galeriji Julien Levy v New Yorku na razstavi, posvečeni nadrealizmu.

Med Obamovimi favoriti Gaga, DiCaprio in žena Michelle

