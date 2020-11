Wesley Snipes: Zaporna kazen me je spremenila na bolje

V intervjuju za The Guardian je pred kratkim priznal, da upa, da ga je bivanje v zaporu oblikovalo v boljšo osebo. ''Iz zapora sem prišel kot bolj jasna osebnost. Razjasnil sem si svoje vrednote, jasnejši je postal moj namen, jasni so postali odnosi s predniki ter bogom, jasno pa mi je postalo tudi, v katero smer se želim podati, ko znova pridobim svojo svobodo,''je razložil svoj nov pogled na svet in stvari, ki ga obdajajo. Nadaljeval je:''Največ, kar sem dobil, pa je spoznavanje vrednosti časa in ugotovitev, kako ga po nepotrebnem tratimo. Sedaj, ko sem bil kar dve leti in pol ločen od družine in ljubljenih, mi je to postalo še bolj razumljivo.''

Snipes, ki je oče petih otrok, je priznal, da se v celotni zadevi ne vidi kot nedolžno žrtev: ''Sam sem sprejel nekatere odločitve in zanje sem prejel kazen. Nihče me ni prisilil, da sem izbral tega računovodjo, nihče me ni prisilil, da me zastopa ta in ta odvetnik. In nihče me ni prisilil, da jim verjamem vse, kar so govorili. To je popolnoma moja napaka. Nimam časa za obžalovanje in razpredanje o tem, da mi je bila storjena krivica.''