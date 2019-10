Whitney Houston bi skoraj ostala brez legendarne pesmi

Pesem I Will Always Love You je mnogim ena najlepših balad, najbolj pa jo poznajo zaradi filma iz leta 1992 Telesni stražar in pevke Whitney Houston. Marsikdo pa ne ve, da je pesem prva zapela še ena legendarna pevka in sicer Dolly Parton, ki je napisala tudi besedilo pesmi. Pesem pa je bila posneta že leta 1973.