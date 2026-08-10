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Whitney Houston dobila svojo Barbie

London, 10. 08. 2026 14.53 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Whitney Houston barbika

Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me).

Barbie je oblečena v oprijeto roza obleko, ki se konča nad koleni, nosi pisane uhane, obuta je v belo-modre čevlje z visoko peto. Celoto dopolnjujejo dolgi kodrasti lasje z značilnim frufrujem v slogu 80. let. Podjetje je pevko z Barbie počastilo ob bližajoči se 40. obletnici izida omenjene skladbe leta 1987 ter ob obletnici pevkinega rojstva 9. avgusta.

Whitney Houston še danes velja za eno najboljših pevk vseh časov.
Whitney Houston še danes velja za eno najboljših pevk vseh časov.
FOTO: Profimedia

Podpredsednik in vodja blagovne znamke Barbie pri podjetju Mattel Nathan Baynard je povedal: "Glasba Whitney Houston je pospremila neštete trenutkov oboževalcev po vsem svetu. Barbie slavi njen izviren slog, veselje in duha." Ob tem je zrazil upanje, da jo bodo oboževalci videli kot ustrezen poklon umetnici, katere glas in vpliv še naprej odmevata po vsem svetu. Barbie so predstavili na petem letnem gala dogodku Whitney Houston Legacy of Love.

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Huston se je pridružila vrsti glasbenic, ki so že dobile svojo Barbie, med njimi so Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks in Gloria Estefan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pevka z izjemnim glasom, poimenovana The Voice, je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Po svetu so prodali več kot 220 milijonov izvodov njenih albumov. Med uspešnicami so How Will I Know, Saving All My Love For You in I Will Always Love You.

Preberi še Whitney Houston: Pevka, ki je z glasom očarala svet

Soočala se je z odvisnostjo od drog in alkohola. V začetku februarja 2012 so jo v starosti 47 let našli mrtvo v hotelu Beverly Hilton na Beverly Hillsu, večer pred podelitvijo glasbenih nagrad grammy, na kateri bi morala nastopiti.

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