Whitney Houston dobila svojo Barbie

Barbie je oblečena v oprijeto roza obleko, ki se konča nad koleni, nosi pisane uhane, obuta je v belo-modre čevlje z visoko peto. Celoto dopolnjujejo dolgi kodrasti lasje z značilnim frufrujem v slogu 80. let. Podjetje je pevko z Barbie počastilo ob bližajoči se 40. obletnici izida omenjene skladbe leta 1987 ter ob obletnici pevkinega rojstva 9. avgusta.

Whitney Houston še danes velja za eno najboljših pevk vseh časov. FOTO: Profimedia

Podpredsednik in vodja blagovne znamke Barbie pri podjetju Mattel Nathan Baynard je povedal: "Glasba Whitney Houston je pospremila neštete trenutkov oboževalcev po vsem svetu. Barbie slavi njen izviren slog, veselje in duha." Ob tem je zrazil upanje, da jo bodo oboževalci videli kot ustrezen poklon umetnici, katere glas in vpliv še naprej odmevata po vsem svetu. Barbie so predstavili na petem letnem gala dogodku Whitney Houston Legacy of Love.

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Huston se je pridružila vrsti glasbenic, ki so že dobile svojo Barbie, med njimi so Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks in Gloria Estefan.

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Pevka z izjemnim glasom, poimenovana The Voice, je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Po svetu so prodali več kot 220 milijonov izvodov njenih albumov. Med uspešnicami so How Will I Know, Saving All My Love For You in I Will Always Love You.