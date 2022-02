Whoopi Goldberg kljub opravičilu brez angažmaja v pogovorni oddaji

Whoopi Goldberg si je z izjavo o holokavstu prislužila prisilni počitek. Zaradi izjave, da holokavst ni povezan z raso, se v oddaji The View ne bo pojavila kar dva tedna. Ravno v tem priljubljenem pogovornem šovu se je razgovorila o svojih pogledih na zgodovino in tako razburila številne kritike, ki so obsodili vse, kar je izrekla v oddaji.

Kim Goodwin , vodja mreže ABC News, je odločitev vodilnih sporočila kar na omrežju Twitter. Zapisala je, da bo Whoopi suspendirana zaradi napačnih in bolečih komentarjev, izrečenih v oddaji. ''Čeprav se je Whoopi že opravičila, sem jo prosila, naj si vzame nekaj časa, da razmisli o posledicah svojih besed, in naj se iz tega kaj tudi nauči.''

66-letna igralka in televizijska voditeljica je v pogovornem šovu dejala, da so bili nacisti in židi belopolti, torej po njenem mnenju pri holokavstu ni šlo za rasno problematiko. Te izjave je ponovila tudi v oddaji Late Show, ki jo vodi Steven Colbert. Dvotedenska kazen, odsotnost iz šova The View, je prišla po tem, ko je nekaj sodelavcev iz ABC-jeve ekipe zahtevalo strožjo kazen. Opravičilo namreč po njihovem mnenju ni bilo dovolj, nekateri od njih pa so celo podprli idejo, da bi hollywoodsko zvezdnico odpustili.