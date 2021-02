Whoopi Goldberg ne bo pojoča nuna

Po prvih napovedih bi moral biti muzikal o pojočih nunah v gledališču Eventim Apollo na West Endu na sporedu že lani poleti, nato so ga prestavili na letošnje poletje, zdaj pa so sporočili, da jim muzikala ne bo uspelo postaviti na oder vse do prihodnjega poletja. Zato se bodo morali odpovedati tudi Whoopi Goldbergv vlogi pevke Deloris Van Cartier, ki je priča umoru, nato pa se pred mafijo skrije med nune.