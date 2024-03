Whoopi Goldberg priznala, da je shujšala s pomočjo zdravila za sladkorno bolezen

OGLAS

Ameriška igralka, komičarka in televizijska voditeljica Whoopi Goldberg je v oddaji The View priznala, da je izgubila odvečne kilograme s pomočjo zdravila, ki je namenjeno sladkornim bolnikom tipa 2. "Povedala vam bom, da sem tehtala skoraj 140 kilogramov, ko smo snemali film Till. Jedla sem vse te steroide, bila sem na vseh možnih stvareh. Ena od stvari, ki mi je pomagala shujšati, je zdravilo za sladkorno bolezen, ki ga uporabljam," je povedala v eni od epizod pogovorne oddaje.

Whoopi Goldberg je priznala, da je za hujšanje uporabila zdravilo, namenjeno sladkornim bolnikom. FOTO: Profimedia icon-expand

68-letnica je septembra leta 2021 na snemanju film Till opazila, da se ji je nabralo viška kilogramov. "Vedno sem se počutila kot jaz, ko sem se takrat zagledala, pa me je spreletela misel, da me je zares veliko," je povedala igralka in dodala, da je njena teža z leti naraščala in padala in da ji to nikoli ni bila prioritetna skrb. "To zame nikoli ni bila težava, ker ne poslušam, kaj drugi govorijo o meni, prevzeti morate odgovornost zase in ugotoviti, kaj se dogaja z vašim telesom. Stvari se dogajajo, ko prideš do določene starosti, se moraš zbrati, narediti, kar je treba, in iti naprej," je zaključila.

Sunny Hostin FOTO: AP icon-expand

Kmalu po priznanju zvezdnice se je oglasila tudi sovoditeljica oddaje Sunny Hostin in tudi ona priznala, da je za izgubo kilogramov, ki jih je pridobila med epidemijo koronavirusa, uporabljala enako zdravilo. Po svoji preobrazbi je dobivala veliko elektronskih sporočil s kritikami na njeno početje in novi videz. "Sram te je, ko se ti nabere viška kilogramov, sama še nisem občutila takšne sramote," je priznala Hostinova in dodala še, da poglavitni razlog za uporabo zdravila ni bil videz, ampak njena zgroženost, ko je izvedela, da je njen holesterol izredno visok. "Sedaj je moj holesterol normalen, videti sem bolje in zato se počutim bolje. To gre ljudem v nos," je zaključila.