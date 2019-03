Whoopi skoraj umrla zaradi pljučnice in sepse

63-letna Whoopi Goldberg je bila pretekli mesec na bolniškem dopustu, saj je ni bilo moč gledati kot sovoditeljico oddajeThe View. Zdaj pa je razkrila, kaj je bil razlog, da je ni bilo na malih zaslonih. Njena sovoditeljica Joy Behar je zavrtela posnetek, na katerem Whoopi razloži, da je imela pljučnico in sepso, kar jo je skoraj stalo življenja. A je to povedala v svojem humornem slogu.

"Tukaj sem. Vstanem in se lahko premikam, čeprav ne tako hitro kot nekoč, a sem v redu. Nisem mrtva. Prišla sem zelo, zelo blizu, da zapustim Zemljo. Dobra novica: nisem je," je potem, ko je razložila razloge za odsotnost, povedala komičarka.

"Hvala vam za vaše dobre želje in vse čudovite stvari, ki ji govorite o meni. Celo ljudje, ki niso bili ravno moji veliki oboževalci, so govorili lepe stvari o meni," je še dodala. Hkrati pa pomirila vse, da "se bo to spremenilo, ko bo spet prišla nazaj v oddajo" in gledalcem obljubila, da se"kmalu spet vidijo".

Goldbergova je sicer ena od 15 zvezdnic oz. zvezdnikov, ki so v karieri prejeli štiri velike nagrade, in sicer emmyja, grammyja, oskarja in tonyja.