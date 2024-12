Will Ferrell na Kopitarjevi tekmi kot priljubljen lik iz filma Škrat

Leto 2024 je za igralca minilo predvsem v znamenju dokumentarnega filma Will & Harper, ki ga je posnel skupaj s prijateljico Harper Steele. Spomnimo, Will in scenarist Andrew Steele, danes Harper, sta se spoznala v devetdesetih letih preteklega stoletja, ko sta ustvarjala kultno oddajo Saturday Night Live. Po 30 letih prijateljstva je Andrew Willu zaupal, da želi živeti tako, kot v sebi zares čuti. Kot ženska. In prav to je rdeča nit dokumentarnega filma, v katerem Will in Harper med vožnjo po Ameriki znova odkrivata drug drugega.