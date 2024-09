Will Ferrell o transfobiji: Mislim, da se bojimo tistega, česar ne poznamo.

Med promocijo dokumentarnega filma Will & Harper je igralec Will Ferrell brez dlake na jeziku spregovoril o transfobiji. Za The Independent je povedal, da je prepričan, da razlog za njo leži v dejstvu, da se "bojimo tistega, česar ne poznamo".

"Veliko sovraštva je. To je zelo resnično in v določenih situacijah za transspolne osebe zelo nevarno," je v pogovoru za medij dejal komik, ki ne razume, zakaj se ljudje ob transspolnih osebah počutijo ogrožene. "Ne vem, zakaj naj bi me transspolne osebe ogrožale." Pri tem se je navezal na prijateljico Harper Steele, s katero je posnel omenjeni dokumentarec. Igralec in scenarist Andrew Steele, danes Harper Steele, sta se spoznala v devetdesetih letih preteklega stoletja, ko sta ustvarjala kultno oddajo Saturday Night Live. Po 30 letih prijateljevanja je Andrew Willu zaupal, da želi živeti tako, kot v sebi zares čuti. Kot ženska.

"Harper je končno ona. Končno je takšna, kot naj bi vedno bila. Ne glede na to, ali razumete ali ne, zakaj bi vas skrbelo, če je nekdo srečen? Zakaj vam je to grozeče? Če vam transskupnost predstavlja grožnjo, mislim, da to izvira iz tega, da niste samozavestni," je še povedal igralec.

Kljub temu, da danes samozavestno govori o takšni tematiki, Ferrell še do nedavnega ni imel znanja o transspolnih osebah, prav tako nobene ni poznal osebno. Vse to se je spremenilo s Harper."Srečal sem transspolne ljudi, vendar osebno v življenju nisem imel nobene. To je bilo zame popolnoma novo ozemlje, zato menim, da je ta film za nas tako vznemirljiv, da ga pošljemo v svet. To je priložnost, da lahko vsi v cis skupnosti (cisspolnost je lastnost ljudi, katerih spolna identiteta se ujema s spolom, dodeljenim ob rojstvu, op. a.) postavljamo vprašanja in tudi samo poslušamo ter smo tam kot prijatelji in razpravljamo o tem potovanju."