Will Ferrell želi biti najbolj seksi moški leta: Izberite komika!

Eden najbolj smešnih moških na svetu Will Ferrell se poteguje za nov naziv: Najbolj seksi moški na svetu! Na premieri filma Jaz baraba 4 v New Yorku, je igralec razkril svojo željo, da bi se rad pojavil v ikonični letni številki revije People in s tem začel svojo kampanjo. 56-letni igralec je v intervjuju za People dejal, da seje semena, da bo končal na naslovnici, "ker vi nikoli nimate komikov. Torej naj gre interno, prav? Najbolj seksi moški," je dodal.

Komik, ki igra novinca v franšizi Jaz baraba, je imel na premieri oblečeno trenirko, katero je kombiniral s temnimi sončnimi očali in supergami. Sam sebe je na podlagi lika označil za "seksi negativca, ki igra nogomet".

Potem ko je komik postavil več temeljev za svojo kampanjo Najbolj seksi moški na svetu z nekaj zelo neposrednimi sporočili, se je pošalil, da bo njegova supermoč Mega-Miniona "tekoče govoriti vse jezike na svetu". "No, in da bom najbolj seksi moški leta revije People," je dejal in dodal: "Daj, no. Glasujte za komike."

Toda za najbolj seksi moškega na svetu po izboru revije People je že bil razglašen komik, in sicer njegov igralski kolega Paul Rudd. Ta čast ga je doletela leta 2021, takrat pa je v intervjuju za People povedal: "Močno se bom zanašal na ta naziv. Nosil ga bom. Ne bom se poskušal delati skromnega. Naredil si bom izdelati vizitke, vem pa, da me bodo moji prijatelji uničili in to tudi pričakujem, ker so ravno zaradi tega moji prijatelji."