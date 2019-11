Will.i.am po incidentu na letalu stevardeso označil za rasistko

Tuji mediji poročajo, da so se težave začele, ko glasbenik ni slišal najave posadke, ker je imel na ušesih slušalke za odpravljanje hrupa. "V letalu sem ustvarjal glasbo in sem zato imel slušalke za odpravljanje hrupa. Žal mi je, da nisem slišal najave. Ko me je (stevardesa) potrepljala po rami in naročila, naj pospravim prenosnik, sem to storil," je pripovedoval in dodal, da je žalostno, da je stevardesa, ki jo je ob tem označil za rasistično, poklicala policijo.

Potem pa je nadaljeval, da ga je po pristanku počakalo pet policistov in povedal, da se je počutil ustrahovanega. "Ko smo pristali, me je ustrahovalo pet policistov ... Zakaj? Prenosnik sem pospravil takoj, ko mi je bilo to naročeno ... Zakaj se je počutila tako ogroženo, da je poklicala policijo? Kaj sem naredil narobe?" se je spraševal na Twitterju in razjasnil, da je bil vljuden in takoj naredil, kar ga je prosila stevardesa.