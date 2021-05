Will Smith bratu in sestri čestital za 50. rojstni dan

Igralec Will Smith je naredil izjemo in na družbenem omrežju delil družinsko fotografijo, na kateri sta tudi njegova brat in sestra, dvojčka, ki sta praznovala 50. rojstni dan. To pa seveda ni vse. Mlajšega brata in sestro je ob tej priložnosti presenetil s prav posebnima dariloma. Will Smith očitno svojim najdražjim podarja draga darila.

Čeprav je družina Willa Smitha zelo aktivna na družbenih omrežjih in svojega zasebnega življenja ne skriva, se to spremeni z igralčevimi brati in sestrami. Teh ne vidimo ravno pogosto, a 52-letni Will je tokrat naredil izjemo. Ob 50. rojstnem dnevu mlajšega brata in sestre, ki sta dvojčka, je na družbenem omrežju Instagram s sledilci delil fotografijo, na kateri sta prisotna tudi slavljenca Harry in Ellen.

"Moj mlajši brat in sestra sta dopolnila 50 let. Pr*****o!" je pod fotografijo zapisal Smith. Na fotografiji so vsi bratje in sestre družine Smith, poleg Willa, Harryja in Ellen sta prisotni tudi Ashley in Pam. Objeti okrog ramen, se smejijo v fotoaparat. Will je na fotografiji narisal puščici, ki kažeta na Harryja in Ellen ter dodal pripis 'vse najboljše'. To pa ni bilo edino presenečenje, ki sta ga dobila!

Ellen je na družbenem omrežju delila videoposnetek rojstnodnevne zabave, na katerem so čudovita torta in več aranžmajev rož. Na posnetku je označila tudi Willa in zapisala: "Tooo! Vse najboljše zame! Tako se to dela ...Veselim se razpleta. #50 in čudovito."

Harry prav tako ni ostal praznih rok. Abrahamova leta je praznoval na jahti v Dubaju. "Majhno presenečenje za 50. rojstni dan! Hvala, Will Smith, da si mi pripravil to čudovito presenečenje in da si bil zmeraj ob meni, ko sem te potreboval. Blagoslovljen sem, da sem lahko dočakal to življenjsko prelomnico. Veselim se druge polovice življenja, ki bo polna ljubezni, svetlobe, družine in zabave. Želim si, da se mi vsi pridružite ob praznovanju tega leta,"je zapisal Harry. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi Willovi ženi Jadi Pinkett Smith: "Besede ne morejo opisati mojih čustev do tebe," zahvalil pa se je tudi vsem prijateljem, ki so mu stali ob strani zadnji dve leti, ki sta bili zanj zelo težki.