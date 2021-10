Will Smith iskreno: Prvič v življenju sem želel umreti

Will Smith je ustvarjalcem serije, ki bo na voljo na portalu YouTube, iskreno priznal svoje najgloblje skrivnosti. Med drugim tudi to, da je razmišljal tudi o samomoru. Igralec trenutno čas preživlja na snemanju epizod, ki bodo spremljale njegovo popotovanje do boljše fizične pripravljenosti in izgube teže.

''To so se je pričelo kot potovanje proti najboljši fizični pripravljenosti mojega življenja,'' zvezdnik najavi v napovedniku spletne oddaje. Hkrati napove svoj cilj, ta je namreč izguba večjega števila kilogramov - zastavil si je projekt, ki ga je poimenoval Best Shape of My Life, v katerem je nameraval shujšati devet kilogramov v 20 tednih.