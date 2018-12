'Ker me nista razumela, sem si iz upora pobrila glavo'

18-letna Willow Smith je hčerka zvezdnikov Willa Smitha in Jade Pinkett Smith. Tudi sama je že zelo zgodaj stopila na pot, po kateri hodita njena starša in se začela ukvarjati s petjem in igro. Nedavno je z očetom gostovala v pogovorni oddaji Red Table Talk, ki jo vodi njena mama Jada in v kateri so spregovorili o odpuščanju. Ko je prišla na vrsto Willow, ni oklevala z odgovorom na vprašanje, komu bi morala kaj oprostiti. ''Zagotovo bi morala oprostiti tebi in očetu zaradi vajinega odnosa do mene, ko sem posnela svojo pesem Whip My Hair,'' je dejala. Willow je bila stara 10 let, ko je posnela svoj prvi videospot za pesem Whip My Hair, v pogovorni oddaji pa je nadaljevala, da je bil v tistem času predvsem Will tisti, ki je najbolj pritiskal nanjo: ''Oče je bil v določenih trenutkih neizprosen in oster ... V tistem času sem se počutila, kot da v resnici nikomur ni bilo mar, kaj sem prestajala in kako sem se ob tem počutila. Potem sem potrebovala nekaj let, da sem znova vzpostavila zaupanje, da vama lahko povem o svojih načrtih, ne da bi ob tem mislila, da me ne poslušata.''