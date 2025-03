Will Smith na dan počivanja objavil fotografijo s svojo sestavljeno družino

Ameriški igralec Will Smith je v ponedeljek, na državni dan počivanja ( napping day ), objavil fotografijo, na kateri počiva, ob njem pa so razposajeni člani njegove družine. "Nekdo je rekel, da je državni dan počivanja?" je igralec zapisal pod objavo na Instagramu .

Poleg igralca so njegova žena Jada Pinkett Smith, njuna otroka Willow in Jaden, ter njegova nekdanja žena Sheree Zampino in njun otrok Trey. Smith, ki se je z Zampino sicer ločil že leta 1995, je v enem od preteklih intervjujev dejal, da je bila ločitev zanj "največji neuspeh". "V odraslem življenju sem bil že velikokrat prizadet, a mislim, da se nič ne more primerjati z neuspehom ločitve od matere mojega dveletnega sina," je dejal.

Igralec je sicer že večkrat spregovoril o svoji mešani družini. V dobrih odnosih z moževim sinom iz prvega zakona je tudi Jada. "Čestitke, Sheree in Will, opravila sta izjemno delo," je Jada na družbenih omrežjih zapisala za Treyev 30. rojstni dan, čemur je Sheree odvrnila: "Popravek, MI smo opravili izjemno delo. Rada te imam, J!"