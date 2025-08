Will Smith na obisku pri naših zahodnih sosedih

Igralec Will Smith je to poletje obiskal številne države v Evropi, tudi naše zahodne sosede, kjer je nastopil na enem od glasbenih festivalov. Ne le to, čas si je vzel tudi za nekaj klasičnih turističnih aktivnosti. Za Smithom je sicer pestro življenjsko obdobje, letošnje leto pa mineva v luči ponovne vrnitve v glasbene vode.