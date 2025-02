Will Smith med nastopom skoraj poljubil pevko

Pred dnevi se je odvila podelitev nagrad Lo Nuestro Awards, ki podeljuje nagrade in slavi latinsko glasbeno sceno. Na tokratni podelitvi sta s svojo novo skupno skladbo First love nastopila igralec Will Smith in pevka India Martinez .

Will Smith in India Martínez

Zvezdnika sta med nastopom – trenutek za tem, ko je Smith odrapal "I want that first love" ( "Želim si te prve ljubezni", op. a.) – zbližala. V trenutku, ko je Smith nakazal, da želi poljubiti Martinez, se je ta odmaknila. Pevka se je nekaj trenutkov zatem ponovno močno približala igralcu. Čeprav se zvezdnika nista zares poljubila, pa je trenutek zakrožil po spletu.

"Čakal sem, da bo Jada prišla na oder in opravila z njo, saj je poljubila njenega moža," je na Instagramu zapisal eden od uporabnikov. Spomnimo, še vedno je živ spomin na podelitev oskarjev leta 2022, ko je Will Smith zaradi opazke voditelja Chrisa Rocka, ki jo je ta namenil Willovi ženi Jadi Pinkett Smith, odvihral na oder in voditelju prisolil zaušnico. Will in Jada naj bi sicer že skoraj desetletje živela ločeno.

Nastop med igralcem in pevko so sicer mnogi pozdravili. "Will je bil vedno TA moški. Jada ga je le zatirala. Vesel sem, da se je vrnil k svoji prvi ljubezni, glasbi," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij. Že vse od izida skupne skladbe Smith in Martinez pesem promovirata "vročimi" zapisi na družbenih omrežjih.