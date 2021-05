Will Smith napovedal boj kilogramom, ki jih je pridobil med pandemijo

Po tem, ko je s sledilci na omrežju Instagram delil fotografijo in iskreno priznanje, da je v najslabši formi življenja, je sedaj presenetil še s posnetkom. Ob tem je obljubil, da se podaja v boj z nakopičenimi kilogrami.

Will Smith je pripravljen na novo poglavje in slovo od kilogramov, ki so se mu nabrali med pandemijo. Pred dnevi je oboževalce presenetil z izjavo, da je trenutno v najslabši formi v življenju, in ob tem objavil tudi fotografijo, ki ga prikazuje v nekoliko drugačni luči, kot so ga bili vajeni do sedaj.

Tokrat je objavil videoposnetek, na katerem pozira zgolj v boksericah, dodal pa je pomenljivo glasbo zasedbe Pussycat Dolls z naslovom Don't Cha. Ob tem je v šaljivem tonu zapisal: ''To je telo, ki me je spremljalo vso pandemijo, med neštetimi dnevi brskanja po shrambi.''Dodal je, da ljubi to telo, vendar se želi počutiti bolje:''Nič več polnočnih mafinov ... Tega je konec. Spravil se bom v najboljšo formo svojega življenja!''

icon-expand Will Smith se je zaobljubil pred celotno skupnostjo na Instagramu: ''Povrnil si bom zdravje in dobro počutje!'' FOTO: Profimedia

52-letnik je na koncu dejal še, da si bo v partnerstvu s portalom YouTube prizadeval povrniti zdravje in dobro počutje, popotovanje do izklesane postave pa bo tudi dokumentiral. Ob tej obljubi so se zvrstili številni komentarji kolegov iz sveta zabave. Glasbena zvezda Diplo se je pošalil:''To je zaigrano ... Trebušne mišice boš imel v treh dneh!'' Igralec John Boyega pa se je strinjal, da ga do končnega rezultata loči samo nekaj dni.

Smithova fotografija, s katero je presenetil mnoge, je v nekaj dneh zbrala kar šest milijonov všečkov. Večina je bila navdušena nad njegovo iskrenostjo in odprtostjo, čeprav na sliki ni bil videti najbolje.