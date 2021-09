Will Smith o odprtem razmerju z Jado: Zakon ne sme biti zapor

"Jada ni nikoli verjela v konvencionalen zakon. Ima družinske člane, ki so bili v nekonvencionalnih odnosih. Vzgojena je bila na način, ki je zelo drugačen od moje vzgoje. Imela sva neskončne pomenljive pogovore o tem, kaj je popoln odnos. Velik del najinega razmerja je bila monogamija, to, kar sva izbrala, a nisva je dojemala kot edini popoln odnos," je Will Smith za tuj medij razložil svoj zakon z Jado Pinkett Smith .

Jada in Will v zakonu drug drugemu omogočata svobodo in si nudita medsebojno podporo.

V nadaljevanju je igralec pojasnil, da sta z ženo drug drugemu zaupala in si v zakonu dovolila svobodo, saj ta po njunem mnenju ne sme biti zapor. "Najine poti ne priporočam vsakomur, ampak svoboda, ki sva jo dala drug drugemu, in brezpogojna podpora sta zame najvišja definicija ljubezni," je iskreno povedal Will.

Lani je Jada priznala, da je imela pred približno petimi leti kratko afero s 27-letnim Augustom Alsino, potem ko sta se z Willom za nekaj časa razšla. Nanjo je takrat letelo veliko kritik, zvezdnik pa je sedaj pojasnil, da ni bila edina, ki je imela zunajzakonsko razmerje, čeprav se je tako zdelo: "Ko se javnost nekaj odloči, je nemogoče spremeniti slike, ideje in dojemanje."

Will in Jada Smith sta se poročila leta 1997, skupaj pa imata dva otroka, 20-letno Willow in 23-letnega Jadena. Will ima iz prejšnjega zakona 28-letnega sina Treya.