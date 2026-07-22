Will Smith obiskal Hrvaško in driftal z električnim avtomobilom

Če se poleti slavni obrazi iz sveta zabavne industrije večkrat mudijo na Hrvaškem zaradi oddiha, je bil obisk Willa Smitha tokrat popolnoma drugačen. Zvezdnik se je pri naših južnih sosedih oglasil pri znanem podjetniku Matu Rimacu, s katerim se je celo zapeljal po stezi.

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Znani igralec se je pogumno usedel v električni avtomobil nevera, ki ga je Mate oblikoval sam. "To je Mate, človek, ki je oblikoval in izdelal to čudo z 2000 konji," je svojim sledilcem pojasnjeval navdušeni Smith, medtem ko je nestrpno čakal na začetek adrenalinske preizkušnje. Zvezdnik je bil vesel, da je imel priložnost se zapeljati po stezi in opraviti testno vožnjo, na kateri je Mate dokazal, da je odličen voznik in da je s takšnim avtomobilom mogoče tudi driftati.