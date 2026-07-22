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Tuja scena

Will Smith obiskal Hrvaško in driftal z električnim avtomobilom

Zagreb, 22. 07. 2026 15.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
will smith

Will Smith se je pretekle dni mudil na Hrvaškem. In ne, ni se sončil na kakšni plaži, temveč je bil njegov obisk naših južnih sosedov precej bolj adrenalinsko obarvan. Zvezdnik se je namreč družil s podjetnikom Matom Rimacem, s katerim se je pogumno zapeljal po stezi. Skupaj sta preizkušala moč električnega avtomobila in obenem dokazala, da je z njim mogoče tudi driftati.

Če se poleti slavni obrazi iz sveta zabavne industrije večkrat mudijo na Hrvaškem zaradi oddiha, je bil obisk Willa Smitha tokrat popolnoma drugačen. Zvezdnik se je pri naših južnih sosedih oglasil pri znanem podjetniku Matu Rimacu, s katerim se je celo zapeljal po stezi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Znani igralec se je pogumno usedel v električni avtomobil nevera, ki ga je Mate oblikoval sam. "To je Mate, človek, ki je oblikoval in izdelal to čudo z 2000 konji," je svojim sledilcem pojasnjeval navdušeni Smith, medtem ko je nestrpno čakal na začetek adrenalinske preizkušnje. Zvezdnik je bil vesel, da je imel priložnost se zapeljati po stezi in opraviti testno vožnjo, na kateri je Mate dokazal, da je odličen voznik in da je s takšnim avtomobilom mogoče tudi driftati.

Preberi še Will Smith na obisku pri naših zahodnih sosedih

57-letnik, ki je obiskal tudi tovarno, je v svoji karieri preizkusil že številne hitre avtomobile, prav tako smo ga vajeni v različnih vratolomnih vožnjah za potrebe snemanj, a tokrat je povsem izgubil nadzor nad svojimi reakcijami. Sile, ki so ga v tistem trenutku stisnile v sedež, niso bile umetne, ampak resnične, kar je Will tudi iskreno priznal. Svoje navdušenje je seveda beležil tudi na družbenih omrežjih.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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