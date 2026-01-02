Will Smith obtožen spolnega nadlegovanja: 'Serija travmatičnih dogodkov'

Violinist Brian King Joseph je igralca Willa Smitha obtožil spolnega nadlegovanja, povračilnih ukrepov in neupravičene prekinitve sodelovanja med turnejo Based on a True Story: 2025 Tour. Glasbenik je ob izteku leta 2025 v Los Angelesu vložil tožbo proti igralcu, v njej pa trdi, da je bil med Smithovo turnejo žrtev "serije travmatičnih dogodkov" .

Brian King Joseph v tožbi trdi, da ga je Smith "načrtno pripravljal" na "nadaljnje spolno izkoriščanje". Po navedbah iz tožbe se je njuno sodelovanje začelo novembra 2024, ko je Smith Josepha povabil k nastopu v San Diegu, nato pa še k sodelovanju na turneji. Igralec naj bi v zasebni komunikaciji pogosto poudarjal njuno "posebno povezanost", kar naj bi ustvarilo pritiskajoč in neprofesionalen odnos.

Po Brianovih besedah naj bi nato marca med koncertom za več ur izginila njegova torba s ključem, ob vrnitvi v hotelsko sobo pa naj bi našel znake nepooblaščenega vstopa - med drugim sporočilo, na katerem je pisalo: "Brian, vrnil se bom. Sama bova." Pod sporočilo naj bi se avtor podpisal kot Stone F.

V sobi naj bi violinist našel tudi mokre robčke, steklenico piva, rdeč nahrbtnik in lonček z zdravilom proti virusu HIV, predpisanim za nekoga, ki ga ni poznal. Zraven naj bi bil še uhan in odpustno pismo iz bolnišnice, ki je pripadalo osebi, ki je ni poznal.

V tožbi je navedeno, da se je Brian "bal, da bi se neznana oseba vrnila v njegovo sobo" z željo po spolnem odnosu. Ko je incident prijavil hotelu, naj bi ga menedžmentska ekipa turneje odpustila. Vodstvo naj bi ob tem namigovalo, da si je dogodek izmislil. Brian trdi, da je to privedlo do "hude čustvene stiske, ekonomske izgube, škode na ugledu in druge škode".

Igralčev odvetnik Allen B. Grodsky je za revijo People dejal, da so glasbenikove obtožbe "lažne, neutemeljene in nepremišljene" ter dodal: "Kategorično jih zanikamo in uporabili bomo vsa razpoložljiva pravna sredstva, da bi obravnavali te trditve in zagotovili, da bo resnica prišla na dan."