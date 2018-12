'Vsi boste padli v božično vzdušje, pa če vam je všeč, ali ne'

Božič vsak praznuje po svoje. Nekateri ga morajo tako, kot jim ukaže njihov oče. Kot je povedal in objavil na instagramu Will Smith, ponavadi ne okrašujejo doma, ker praznujejo drugod. Letos je za dekoracijo poskrbela žena Jada, Will pa se je odločil, da bo poskrbel za vzdušje.