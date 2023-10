Will Smith prekinil molk in odgovoril na ženine komentarje o njunem zakonu

55-letni ameriški igralec Will Smith se je po dolgem času in nestrpnem pričakovanju mnogih, ki v zadnjih dneh sledijo številnim intimnim razkritjem njegove žene Jade , odločil, da spregovori tudi sam. V elektronskem sporočilu za New York Times , ki je bilo objavljeno v soboto, je zapisal: "Ko si z nekom več kot polovico svojega življenja, nastopi nekakšna čustvena slepota." Ni se namreč zavedal, kako na robu je bila njegova žena, je pojasnil.

Will Smith in Jada Pinkett Smith.

Ko je prebral knjigo, ni mogel zadržati svojih čustev: "Ploskam in te častim." Tako je zapisal v pismu Jayu Shettyju, ki je nato sporočilo v prihajajoči epizodi svojega podkasta predal Jadi. "Če bi to knjigo prebral pred 30 leti, bi te zagotovo še bolj objel. Zdaj bom začel. Dobrodošla v klub avtorjev, neskončno te imam rad, zdaj pa pojdi in si privošči počitek."

Jadina razkritja v knjigi naj bi igralca na nek način tudi prebudila. Povedal je, da je njegova žena bolj pametna, sočutna in odporna, kot je razumel. Čeprav imata za seboj burno obdobje in živita ločeno že od leta 2016 – Jada si je kupila lastno hišo in se odselila – se par ne namerava uradno raziti.