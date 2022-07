Will Smith prekinil molk: Razočarati ljudi je moja največja travma

Igralec je mesece po odmevnem incidentu na letošnjih oskarjih sedel pred kamero in prekinil molk ter se še enkrat javno opravičil Chrisu Rocku in njegovi družini. Ob tem je pojasnil, da je z Rockom tudi zasebno skušal navezati stik, a da ta še ni pripravljen govoriti z njim. "Beseda oprosti ni zadostna," je v videoposnetku, ki ga je delil na svojem YouTube kanalu, priznal Smith in dejal, da ga zelo boli dejstvo, da je s svojim dejanjem prizadel in razočaral ljudi.

Will Smith je na svojem YouTube kanalu delil petminutni videoposnetek, v katerem je po več mesecih prvič javno nagovoril tako svoje oboževalce kot vse, ki so bili na letošnji podelitvi oskarjev priča incidentu, v katerem je igralec fizično obračunal s komikom Chrisom Rockom. "V zadnjih mesecih sem veliko razmišljal in delal na sebi," je v začetku videoposnetka zapisal Smith in ponudil odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja, ki jih je prejel v času odsotnosti z družbenih omrežij.

"Zakaj se nisi v zahvalnem govoru opravičil Chrisu," se je glasilo prvo vprašanje, na katerega je odgovoril Smith. "Bil sem odsoten. Vse je bilo megleno," je o trenutku, ko je po incidentu prejel kipca za glavno moško vlogo, dejal Smith. "Kasneje sem ga kontaktiral in prejel odgovor, da Chris še ni pripravljen govoriti ter da me bo kontaktiral, ko bo," je ob tem razkril in se komiku še enkrat javno opravičil za svoje nesprejemljivo obnašanje. "Rad bi se opravičil tudi Chrisovi mami. Videl sem intervju z njo in v tistem trenutku spoznal, koliko ljudi sem prizadel. Opravičiti se želim celotni Chrisovi družini, še posebej Tonyju Rocku (Chrisovemu mlajšemu bratu, op. a.). S Tonyjem sva imela odličen odnos, ki je v tem trenutku najbrž nepopravljiv."

Will Smith prekinil molk.

Will Smith, ki je Rocku zaušnico primazal po tem, ko se je komik pošalil na račun njegove soproge Jade Pinkett Smith, je v videoposnetku poudaril, da se zaveda, da v tistem trenutku ni pravilno reagiral. Prav tako je razčistil dvome o Jadini vpletenosti v incident in pojasnil, da pri fizičnem obračunu ni imela ničesar. "Opravičujem se ženi in otrokom, ki so zaradi mene prejemali ogorčena sporočila. Prav tako se opravičujem preostalim nominirancem, ki sem jim s svojimi dejanji ukradel pozornost ter uničil trenutek." "Beseda oprosti ni zadostna," je v zaključku videoposnetka dodal Smith. "Razočarati ljudi je moja največja travma. Sovražim, ko razočaram ljudi. Psihološko in čustveno me boli dejstvo, da nisem dosegel pričakovanj ljudi. Globoko obžalujem svoja dejanja in se pri tem trudim, da o sebi ne mislim najhujših stvari. Vem, da sem mnoge zmedel in šokiral, a obljubim vam, da delam na sebi ter da bomo nekoč znova prijatelji."

"Razočarati ljudi je moja največja travma. Sovražim, ko razočaram ljudi."