Will Smith prvič po incidentu na oskarjih na podelitvi nagrad

Will Smith je na podelitvi nagrad Združenja afroameriških filmskih kritikov prejel nagrado za film Emancipation, ki jo je sprejel skupaj z režiserje drame Antoinom Fuquom. V govoru je pojasnil, kako pomembna je zanj nagrada Beacon: "Namen nagrade Beacon je izpostaviti filme, ki se lotevajo zahtevnih tem in dajejo občinstvu vpogled v določeno problematiko. S filmom Emancipation smo želeli na platnu oživeti Petrovo zmagoslavno zgodbo, neomajno vero in njegovo globoko ljubezen do družine."

V govoru je igralec še povedal, da je bila drama o sužnju Petru, ki je posneta po resnični zgodbi, ena izmed najtežjih vlog njegove dolgoletne kariere. "Resnično težko je sodobno mišljenje prestaviti v tisto časovno obdobje. Težko si je to predstavljati, to stopnjo nečloveškosti." V nadaljevanju je dejal, kako je k razumevanju nepravičnosti, ki so jih morali trpeti sužnji, pripomoglo dejstvo, da je med snemanjem prizora moral nanj belopolti soigralec večkrat pljuniti.