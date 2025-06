Will Smith: Razmislil bi o vlogi predsednika Obame

Kot solo izvajalec je Smith izdal skupno pet studijskih albumov in zasedel vrhove lestvic s pesmimi, kot so Men in Black, Gettin' Jiggy Wit It, Miami in Wild Wild West. V okviru turneje ima od konca junija do začetka septembra predvidene nastope v približno desetih evropskih državah ter v Veliki Britaniji in Maroku.