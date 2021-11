Will Smith se je očetu želel maščevati za nasilje nad materjo

Igralec je v knjigi spominov z naslovom 'Me' priznal, da se je očetu želel maščevati za vse, kar je storil njegovi mami. V nekem trenutku, ko je zaradi bolezni zanj skrbel, so ga prešinile temne misli, saj so se v njem dolga leta kopičili jeza, zamere in sovraštvo. Očeta je opisal kot nasilnega alkoholika.

Will Smith je med svojimi spomini, ki jih zapisuje v obliki dela z naslovom Me, priznal, kako je življenje z nasilnim očetom vplivalo nanj. Delček zapisa je objavila ameriška revija People. Smith, ki je z družino odraščal v Filadelfiji, je spregovoril o mami Caroline Bright in očetu Willardu Carrollu Smithu, za katerega je na stara leta tudi skrbel, ko se je boril z rakom.

icon-expand Will Smith z očetom FOTO: Profimedia

''Moj oče je bil nasilen, vendar je obiskal vsako od mojih tekem, gledaliških iger in recitalov. Bil je alkoholik, vendar je bil na vsaki moji filmski premieri trezen. Poslušal vsako od mojih pesmi, obiskal vsak studio, v katerem sem delal,'' je povedal 53-letnik in nadaljeval: ''Ko sem bil star devet let, sem videl, kako je udaril mojo mamo, udarec ob strani glave je bil tako močan, da se je zgrudila. Videl sem, kako je bljuvala kri.'' Willova starša sta se razšla, ko je bil najstnik in uradno ločila leta 2000.