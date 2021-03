Will Smith še nikoli ni srečal pametnega rasista

Will Smith , ki je glavni protagonist v novi seriji Amend: The Fight For America , je v intervjuju povedal, da se je z žaljivimi komentarji na račun svoje rase srečal: "Najbrž nekje pet- ali šestkrat."

"Vzgojen sem bil tako, da sem verjel, da so rasisti in rasizem neumni in se jim je lahko izogniti. Moral sem biti samo pametnejši od njih. Trenutno je rasizem znova v porastu, vendar še nikoli nisem zrl v oči rasista in v njih zagledal intelekta. Ignoranco se da izučiti, zlo pa je veliko večji problem. Ignoranca je veliko bolj razširjena od zlobe, zato verjamem, da sta vzgoja in razumevanje tista, ki bosta pomagala preprečiti širjenje rasizma v naši družbi," je povedal igralec v podcastu Pod Save America.

Will Smith v novi šestdelni seriji Amend raziskuje 14. amandma ameriške ustave. Amandma se nanaša na človekove pravice in enakost pred zakonom za vse. V seriji se Smith ukvarja s tem, kakšen vpliv ima ustava v praksi na življenje temnopolte skupnosti, splav, volilno pravico žensk in istospolne poroke.