Will Smith še vedno razmišlja o politični karieri

Leta 2016, ko je gostoval v oddaji The Late Show With Stephen Colbert, je dejal: "Razmišljal sem o aktivnem vključevanju v politiko, vendar sem v zadnjih osmih letih opazoval Baracka Obamo pri njegovem delu in to je zares težko delo. Vsekakor me je mikalo, slišim in vidim razne ljudi, ki imajo svoja mnenja, takrat si še posebej želim, da bi kandidiral proti njim. Naravnost zbil bi jih, vendar ne vem, če je to eden izmed mojih talentov."

Lanskega novembra se je igralec ponovno združil z DJ Jazzy Jeffom in začel s snemanjem novih epizod serije Princ z Bel-Aira.