Will Smith: Sem v najslabši formi v življenju

Igralec Will Smith je na družbenem omrežju z 52,7 milijona sledilcev delil svojo fotografijo, na kateri je v razpetem zgornjem delu trenirke in kratkih hlačah, vidno pa je, da se je zredil za nekaj kilogramov. Ob fotografiji je pripisal, da je v najslabši formi v življenju.

Igralec in glasbenikWill Smith pravi, da je v najslabši življenjski formi do zdaj. Na družbenem omrežju Instagram je delil fotografijo, na kateri je oblečen le v črne, tesno oprijete kratke hlače in modro razpeto jopico, vidno pa je, da ima igralec nekaj kilogramov več, kot smo bili vajeni. "Z vami bom zelo iskren, sem v najslabši formi v svojem življenju," je zapisal Smith, ki je sicer zaradi igranja v različnih vlogah pogosto na dietah; ali hujša ali pa se redi.



icon-expand Will Smith FOTO: Profimedia

Fotografija je seveda takoj zaokrožila po spletu, od objave pa je bila deljena že več kot štirimilijonkrat. V komentarjih so se odzvali tudi Smithovi zvezdniški kolegi, njihovi komentarji pa so bili od spodbudnih pa vse do norčavih.



Britanska kantavtorica Sonna Rele je komentirala: "Ti si Will Smith! Lahko si, v kakršni koli formi želiš biti." Vplivnež Casey Neistat je zapisal: "Ti si pravi za to!" Glasbenik Queatlove pa meni: "To je najboljša objava v zgodovini družbenih medijev!" Podporo mu je izkazal tudi igralski kolega Guillermo Garcia, ki se je še pošalil: "Človek! V formi si bil vse svoje življenje! Uživaj v postavi očeta. Končajmo to diskriminacijo ... ogljikovih hidratov."