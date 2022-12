Z oskarjem nagrajeni igralec Will Smith se je po vsesplošni nezaželenosti po škandalu na oskarjih vrnil na rdečo preprogo, podporo pa so mu izkazali tudi preostali člani družine, ki so mu delali družbo na premieri njegovega novega filma Emancipation, za to priložnost pa so se uskladili tudi z ujemajočim videzom.

Osem mesecev po ikonični klofuti, ki jo je Will Smith prisolil Chrisu Rocku na podelitvi oskarjev 2022, se je igralec znova pojavil na rdeči preprogi ob premieri njegovega novega filma Emancipation, kjer so mu družbo delali tudi družinski člani, žena Jada Pinkett Smith, 30-letni Trey, 24-letni Jaden in 22-letna Willow. icon-expand Will Smith z družino po osmih mesecih znova na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia Družina je enotnost pred javnostjo pokazala tudi z usklajenim videzom, ki so ga kombinirali v črni, beli in bordo rdeči barvi. 54-letni Will je za to priložnost oblekel tridelno moško obleko v bordo barvi, ki jo je kombiniral z rožnato srajco, njegov videz pa je dopolnjeval plašč najstarejšega sina Treya, ki ga ima oskarjevec z nekdanjo ženo Sheree Zampino. Willow je oblekla črn brezrokavnik, ki ga je kombinirala s črnimi hlačami s kristalčki, kreacijo Stelle McCartney pa je še pred kratkim na modni pisti med Tednom mode v Parizu nosila Bella Hadid. Videz je dopolnila s črnim pažem in temno osenčenimi očmi. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Jaden je za to priložnost izbral obleko s črno-belim potiskom, ki je spominjala na fotografije, videz pa dopolnil z belo srajco in črno kravato. 51-letna Jada je izbrala elegantno obleko modnega oblikovalca Stéphana Rollanda, kombinirala pa jo je z diamantnim nakitom losangeleške oblikovalke KatKim. PREBERI ŠE Will Smith o novem filmu: Upam, da moja dejanja ne bodo vplivala na ekipo Družina se od marčevske podelitve oskarjev skupaj ni udeleževala nobenih dogodkov. Zvezdnik se je sicer pozneje Chrisu Rocku opravičil, a ta njegovega opravičila javno še ni sprejel. Razlog za Smithov izbruh je bila Rockova šala, v kateri naj bi se po njegovem mnenju norčeval iz njegove žene, ki ima avtoimunsko bolezen alopecijo.