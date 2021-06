Will Smith z objavo izkazal podporo Naomi Osaka

Japonka Naomi Osaka , ki se je zaradi psihičnih težav poslovila od odprtega prvenstva Francije v Parizu, ima med velikimi imeni sveta zabave mnogo podpornikov. Po tem, ko so ji organizatorji naložili denarno kazen po dvoboju prvega kroga, ko se ni udeležila medijskih obveznosti, je s sporočilom na Twitterju sama sporočila, da odstopa s tekmovanja.

Podporo ob odločitvi so ji takoj izkazale Serena Williams, Billie Jean King ter Martina Navratilova , sedaj pa se je oglasil tudi zvezdnik iz filmskega sveta. Will Smith je v odgovor Osakinemu sporočilu na Twitterju tudi sam objavil nekaj, kar bo teniški igralki v oporo med odsotnostjo s teniških igrišč.

Naomi Osaka in Serena Williams.

Objavil je na roke spisano sporočilo, ki ga je delil s 53,8 milijona sledilcev na Instagramu, pri čemer je označil tenisačico in sloviti teniški turnir Roland Garros. "Hej Naomi, imaš prav. Oni so v zmoti! S teboj sem," je zapisal 52-letnik, ki se je pred kratkim tudi sam soočil s priljubljenim športom z loparjem. V športno obarvanem filmu z naslovomKing Richard bo namreč upodobil očeta Venusin Serene Williams.