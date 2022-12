Will Smith za vlogo v filmu izgubil 14 kilogramov

"Se spomnite, ko sem objavil sliko svoje postave, ko nisem bil v formi ... Fotografijo tipične očetovske postave (v angleščini se uporablja izraz 'dad bod')," je v oddaji Red Table Talk svojim trem otrokom, 30-letnemu Treyu , 24-letnemu Jadenu in 22-letni Willow , dejal Will Smith . "Tista fotografija očetovske postave je bila začetek mojih priprav na izgubo teže za vlogo Petra. Ko sem začel, sem tehtal okoli 102 kilograma, najmanj kilogramov, ki sem jih imel na snemanju, pa je bilo 88 kilogramov," je dejal.

Will Smith v drami Emancipation

Ameriški igralec je moral težo izgubiti za dramo Emancipation, ki temelji na resnični zgodbi. V njej spremljamo Petra, ki potuje po Louisiani, potem ko ga na plantaži skoraj prebičajo do smrti. Will je dejal, da je sicer želel težo izgubiti, da bi se bolje počutil v svoji koži, prav tako pa je vedel, kako pomembna je fizična sprememba za potrebe filma. "Zmožnost igralca, da transformira svoje telo in z njim manipulira, ima pomembno vlogo pri tem, da gledalcem razblini dvome."