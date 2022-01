Will Smith zaplesal z mamo za njen 85. rojstni dan

"85 let danes! Vse najboljše za rojstni dan, mama. Zaplešiva skupaj do stotice," je Smith pospremil objavljeni video. Kot lahko vidimo, je slavljenka pri 85 letih še zelo vitalna in gibčna, kar tudi pomeni, da ji zdravje dobro služi.

Will Smith , zvezdnik filma Kralj Richard, se je oglasil na Instagramu in obeležil 85. rojstni dan svoje mame Caroline Bright . Ob tej priložnosti je delil simpatičen videoposnetek, na katerem skupaj z mamo plešeta in prepevata refren z grammyjem nagrajene pesmi I Wanna Dance With Somebody.

V knjigi spominov z naslovom Will, ki je izšla novembra 2021, je Smith omenil tudi prigodo iz svojih najstniških let, ki ga je spravila v hudo zadrego. Ko je bil star 16 let, je namreč njegova mama Caroline Bright njega in njegovo takratno punco Melanie Parker zasačila med seksom v kuhinji.

Smith je med drugim zapisal: "Kot najstnik – če izvzamemo fizične poškodbe – se ne moreš počutiti slabše kot v trenutku, ko te tvoja mama zasači s punco v kuhinji med seksom na tleh." Kot je še razkril, se je mama hitro vrnila v svojo sobo. Parkerjeva, ki je živela s Smithom in njegovo družino, potem ko je njena mama odšla v zapor, pa se je nato preselila k svoji teti.

Preden se je Parkerjeva preselila k Smithovim, je moral Will staršem obljubiti, da z dekletom ne bosta imela spolnih odnosov. Tri mesece po tem, ko je Parkerjeva že živela pri njih, sta prekršila pravilo.

Smith je to neprijetno situacijo privlekel na plano in se na to temo pošalil že lani, ko je mami čestital za materinski dan in vsem materam zaželel vse najlepše ob tem prazniku. Ob tem je dejal, da mu je žal za takrat, ko ga je v kuhinji zasačila s punco, in ob tem dodal, da je bila ura pozna in da bi takrat že zdavnaj morala spati.