Will Smith znova v vrhunski formi

"Nedelje so bile še pred kratkim namenjene muffinom," je ob videu pripisal Smith, ki je posnetku dodal ključnik, da je v najboljši življenjski formi. Zvezdnikovi oboževalci so bili nad spremembo navdušeni. "Zverinski način," je zapisal nek oboževalec, spet drugi pa je komentiral: "To je odlično!" Nekateri so se ob njegovi disciplini zamislili nad sabo: "Počutim se lenega, ko gledam to."

Istega meseca, ko je 53-letni igralec na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri vidimo, da je pridobil na teži, se je odločil, da mora ukrepati. Smith si je takrat obljubil, da mora obvarovati svoje zdravje in se znebiti kilogramov. "To je telo, ki me je nosilo skozi celotno pandemijo in se veliko dni sprehajajo po shrambi. Rad imam to telo, ampak želim se počutiti bolje. Nič več polnočnih muffinov. To je to!" je takrat v videu, ki ga je objavil na Instagramu, dejal zvezdnik. "Spravil se bom v najboljšo formo, kar sem jih imel v življenju," je takrat obljubil in to tudi uresničil.