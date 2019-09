Willa Smitha soproga v pogovorni oddaji soočila s popivanjem

V pogovorni oddaji, ki jo vodi igralka Jada Pinkett Smith, je slednja za okroglo mizo gostila svoje tri oktoke in soproga Willa Smitha. Kot kaže, so bile vse karte odprte, nobena tema pa tabu. Tako je 48-letnica svojemu soprogu med drugim zastavila vprašanje, kakšen je njegov odnos do alkohola in koliko v resnici popiva. Čeprav navidez ni šlo za večjo obtožbo, je igralec zavzel obramben položaj in se nemudoma zresnil, na njeno vprašanje pa je z resnejšim obrazom kot sicer odgovoril: ''To, koliko popivam, je moja osebna stvar.''