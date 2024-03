William in Catherine ob podpori sveta 'izjemno ganjena'.

Po novici, da je valižanska princesa Catherine zbolela za rakom, so se zvrstili številni odzivi. Iz Buckinghamske palače so sporočili, da je kralj Karel III. ponosen na svojo snaho in da ji skupaj s kraljico Camillo še naprej nudita svojo ljubezen, prvi odziv pa je prišel tudi iz Bele hiše, od koder princesi pošiljajo lepe želje ter ji želijo hitro okrevanje. Oglasila sta se tudi Harry in Meghan ter James Middleton, brat princese Catherine.

Med številnimi komentarji podpore na Instagramu, omrežju X in TikToku je bilo moč opaziti tudi tiste, ki obžalujejo, da so v preteklih dneh sodelovali pri ustvarjanju teorij zarot in viralnih šal, medtem ko se je princesa borila z resnimi zdravstvenimi težavami.