William in Catherine z nikoli videno fotografijo obeležila 13 let zakona

Princ William in princesa Catherine sta že 13 let srečno poročena. Da čas hitro beži, potrjuje dejstvo, da mineva že 13 let, odkar sta si pred več milijoni ljudi obljubila večno zvestobo. Zakonca, ki sta pred oltar stopila 29. aprila 2011, sta za to priložnost z javnostjo na omrežju X delila še nikoli videno črno-belo poročno fotografijo.

"Srečno obletnico poroke! Ne morem verjeti, da je minilo 13 let," je pod objavo zapisal avtor fotografije Millie Pilkington in dodal, da se še danes dobro spominja tega trenutka. "Obema pošiljam veliko ljubezni na ta poseben dan," je dodal.

Zakonca 13 let zakona sicer praznujeta v pestrem življenjskem obdobju. Spomnimo, 42-letna valižanska princesa Catherine je marca svet šokirala z novico, da ima raka. Bodoča kraljica je diagnozo sporočila v video sporočilu, v katerem je iskreno spregovorila o svojem zdravju. "Moja medicinska ekipa je zato svetovala, naj opravim preventivno kemoterapijo, in zdaj sem v zgodnji fazi tega zdravljenja," je med drugim razkrila in poudarila, da ji je delo od nekdaj prinašalo veliko mero zadovoljstva in užitka, a da je sedaj čas, da se osredotoči nase in svoje okrevanje.