William in Kate dobila prvi uradni skupni portret

Izdelavo umetniškega dela princa Williama in Kate Middleton je naročila fundacija Cambridgeshire Royal Portrait Fund, in sicer kot darilo ljudem, živečim v okrožju. Coreth je potem, ko je z ustvarjnjem zaključil, dejal, da je bil to "najizjemnejši privilegij njegovega življenja".

Kraljevi par se je s slikarjem srečal med obiskom muzeja Fitzwilliam in si tako portret ogledal ob prvem dnevu razstave. Umetnik se je odločil, da bo Cambridge počastil z izbiro barvne palete, kot tudi z ozadjem ter z uporabo šestkotnega arhitekturnega motiva, ki ga je mogoče najti tudi na stavbah v okolici. Kate in Williama si je želel upodobiti kot "sproščena in dostopna, obenem pa elegantna in dostojanstvena".