William in Kate izdala portret za Georgeev rojstni dan

Sin princa Williama in Kate Middleton praznuje 8. rojstni dan. Ponosna starša sta v ta namen na uradnem Instagram profilu z oboževalci delila svežo fotografijo prvorojenca. Prisrčno fotografijo je Kate posnela kar sama, na njej pa mladenič sedi na avtomobilu znamke Land Rover Defender in se s tem poklanja pradedku, princu Filipu .

William in Kate, ki je v preteklosti posnela kar nekaj družinskih projektov, naj bi o odločitvi, da delita svežo sinovo fotografijo temeljito razmišljala. Razlog za to je bilo nesramno obnašanje nekaterih nogometnih navdušencev, ki so posmehovali videz 8-letnika na finalu evropskega nogometnega prvenstva.