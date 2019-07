William in Kate: jezen pogled in lažen nasmeh

Kraljevi družinski portret Archiejevega krsta je sprožil številna vprašanja o odnosu med kraljevo četverico. Strokovnjaki za telesno govorico so preučili držo Williama in Kate, ki sta na fotografiji izredno toga in odsotna.

Po težko pričakovanem krstu malega Archieja so zdaj britanski mediji pogled usmerili v družinsko fotografijo z dvorca Windsor. Fotografije s kraljevega krsta, kjer so ob Meghan in Harryju zbrani družinski člani, so zaokrožile po spletu in ogledali so si jih tudi strokovnjaki za telesno govorico. Pozornost sta najbolj pritegnila princ William in vojvodinja Cambriška Kate, ker sta na fotografiji videti izredno napeta. Britanski mediji sklepajo, da je to posledica odnosov kraljevske četverice.

Princ William in vojvodinja Cambriška sta sprožila val govoric o njuni drži na družinskem portretu. FOTO: Profimedia

Če podrobno pogledamo družinski portret, je jasno, da sta William in Kate pod velikim stresom. Strokovnjakinja Traci Brownje o njuni drži povedala: "Izredno sta toga, kar pa ni značilno za kraljeve družinske člane."William ima roke v položaju figovega lista, kar sporoča neudobje in zaščito. Z ugotovitvijo se strinja tudi druga strokovnjakinja za telesno govorico,Patti Wood: "Princ William je ponavadi zelo sproščen in srečen ob družinskih dogodkih. Na fotografiji krsta pa je tog in 'leze' sam vase." Poleg okorne roke je zaskrbljujoča tudi njegova obrazna mimika. "Čelo in lica ima obrnjene navzdol, to mu daje kiselkast videz,"pojasnjuje Woodova.

Čeprav je Kate bolj sproščena, strokovnjakinji opažata, da je bolj napeta, kot smo je vajeni. "Zanimivo je tudi to, da William in Kate nista nagnjena drug proti drugemu ali pa k drugim družinskim članom," pravi Brownova. Tu se pojavita dve vprašanji: ali so za togo držo krivi konflikti med paroma ali konflikti z drugimi družinskimi člani? Brownova je tudi pojasnila, da govorica telesa govori, kaj ima kdo v mislih, ampak nikoli ne izvemo, zakaj. Brownova trdi, da bomo na pravilen odgovor morali še počakati. Tudi oboževalci so se na družbenih omrežjih razgovorili o tem, kako očitno je princ William jezen, njegova žena pa ima lažen nasmeh. Že dalj časa pa so prisotne govorice, da je med bratoma in njunima soprogama čutiti napetost. Njihovi odnosi so vse slabši, saj sta se Harry in Meghan nedavno odselila iz palače in odstopila od humanitarnega projekta, ki sta ga ustanovila William in Kate.

Meghan Markle in princ Harry sta skupaj s sinom Archiejem v balončku sreče. FOTO: Profimedia