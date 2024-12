'William in Kate se že pripravljata na vlogi kralja in kraljice'

Princesa Kate in princ William se bosta morda morala s svojima vlogama kralja in kraljice soočiti že prej, kot je bilo to pričakovano, saj kralj Karel III. še vedno bije bitko z rakom. Kot je nedavno za People povedala kraljeva biografinja Sally Bedell Smith , se 42-letna zakonca že pripravljata, da bosta zavladala monarhiji, William pa je v sklopu tega že prevzel več odgovornosti.

Princesa Kate Middleton in princ William se pripravljata na bodoči vlogi kralja in kraljice.

"Čeprav kralj še vedno opravlja svoje dolžnosti s tipično odločnostjo, je moral zaradi zdravljenja raka sprejeti določene omejitve. Prav zaradi tega je William že sprejel več odgovornosti, skupaj s Kate pa se pripravljata na svoji vlogi, za kateri bi se lahko zgodilo, da bi ju morala sprejeti že prej, kot sta mislila," je povedala.

76-letni kralj je na prestol sedel po materini smrti 8. septembra 2022, okronali pa so ga maja 2023. Manj kot leto dni za tem so s palače sporočili, da je kralj zbolel za rakom, februarja pa je moral prestati nujno operacijo prostate, nek vir pa je takrat povedal, da je to le zatišje pred nevihto, ki čaka princa in princeso.