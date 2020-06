William in Kate tožita še en tabloid zaradi zgodbe, polne neresnic

Princ William in vojvodinja Kate sta se odločila tožiti britanski medij Tatler , ki je pred časom objavil biografsko zgodbo o prinčevi ženi. Naslov članka je bil 'Katarina Velika' . Sicer sta se odločila za precej nenavadno potezo, namreč sama sta poslala pismo v uredništvo in urednika revije prosila, da se zgodba o Kate umakne s spletne strani.

Uredništvo britanske revije naj bi, po poročanju The Daily Maila, dobilo posebej jezno pismo iz Kensingtonske palače, ker naj bi v članku bil skupek netočnih informacij in lažnih dejstev. Dvor naj bi bil še posebej jezen na informacije, ki narekujejo, da naj bi se Kate počutila izmučeno zaradi dela, ki je nastalo po odstopu Harryja inMeghan. Poleg tega so jezni, ker naj bi kritizirali njen način vzgoje in se spotaknili ob njeno težo.

Avtorica članka Anna Pasternak je Katino težo primerjala celo s pokojno princeso Diano, kar je dvor še dodatno razjezilo. "Kate je postala zelo suha, tako kot – nekateri se strinjajo – princesa Diana."Neimenovani kraljevi vir je povedal: "To je tako ekstremno in kruto. Ogabno je. To je seksizem na najhujši ravni. Članek je poln laži. Nobene resnice ni v tem, da naj bi se vojvodinja počutila preobremenjeno z delom ali da bi bil vojvoda kakorkoli obseden s Carol Middleton, Katino mamo, kot so zapisali. Besedilo je polno laži."

Dodal je, da je besedilo zelo nastrojeno proti kraljevi družini in da se je avtorica zlagala tudi o odnosu kraljevih uslužbencev do Pippe, Katine sestre. Avtorica namreč piše, da naj bi bili do nje zelo nesramni. Napisali so celo, da naj bi bila Kate 'mamica, kakršne si je William sam vedno želel'.Spotaknili so se tudi ob odnos Kate do dvora, ker naj bi, po njihovem mnenju sklanjala glavo in bila ponižna, saj 'se zaveda, da je glavna nagrada, postati kraljica, preveč vredna, da bi jo ogrozila'.