William in Kate z otroki na letalskem mitingu: Družinski dan

Kate Middleton in princ William sta svoje tri otroke, 9-letnega Georga, 8-letno Charlotte in 5-letnega Louisa, peljala na letalski miting, ki je potekal na postaji Kraljevih zračnih sil (RAF) v Fairfordu. Gre za največji letalski miting na svetu, ki vsako leto v juniju privabi več kot 200.000 obiskovalcev. Kot sta William in Kate zapisala na družbenem omrežju, so tam preživeli družinski dan, ob tem pa v šali dodala, da so imeli čudovito britansko vreme – na mitingu je namreč deževalo.