William je brata Harryja posvaril, da gredo stvari z Meghan prehitro

William in Kate ter Harry in Meghan niso tako usklajeni, kot bi si morda želeli mnogi, saj se družijo zgolj ob uradnih dogodkih, ki spadajo k njihovim dolžnostim.

Princa HarryinWilliam imata drugačen pristop k življenju, kar se je pokazalo tudi, ko je njegova zveza z Meghan Markle postala resnejša. Številni viri so za revijo Peopleporočali, da so se napetosti med bratoma zaostrile, ko je Harry na dan prišel z idejo, da bi se poročil z Meghan po manj kot letu dni zveze.

Kot trdijo dobro obveščeni viri, naj bi William, ki je bil z visokošolsko ljubeznijo Kate Middleton v zvezi okoli osem let, preden sta se poročila, posvaril brata, da se je z Meghan prenaglil, kar je Harryja ujezilo in ga prizadelo. Da bi bila William in Kate do Meghan "neprijazna", pač "ne zveni verjetno", trdijo prijatelji obeh princev.

Res je sicer, da razen uradnih dogodkov brata ne preživljata več kaj prida skupnega časa, saj imata vsak svoje prijatelje in druščino. Po mnenju poznavalcev sta na zelo različnih mestih v njunih življenjih. Ko se je Meghan pripravljala na poroko lanskega maja, se je hkrati tudi učila kraljevskih pravic in dolžnosti."Harry je zelo zaščitniški, kar je razumljivo, za Meghan pa je bil vse skupaj zagotovo precejšnji kulturni šok," so prepričani viri.

Čeprav imata brata precej različni vlogi, William se pripravlja na vlogo bodočega kralja, sveže poročeni Harry pa se ukvarja z dobrodelnostjo in humanitarnimi zadevami, ki so mu pri srcu, imajo nekateri še vedno v glavah idejo, da sta pač tandem, ki mora sodelovati. Vse bolj pa se zdi, da ideja, da bi bila oba para povsem složna, ni ravno najbolj uresničljiva. "To je delovalo samo, dokler nista bila poročena, trajalo pa je dlje, kot so morda nekateri pričakovali," je za revijo Peopleizjavil nekdo z britanskega dvora.