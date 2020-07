William Levy: Kot otrok sem bil vedno lačen

"Najtežji del odraščanja na Kubi – del, ki je prizadel naše duše – je bil ta, da ni bilo svobode. Naša sposobnost sanjarjenja in naše usode so bile omejene. Vedeli smo, da ne glede na to, kako težko bomo delali, ali se učili, ali kako velike so bile naše sanje, vedno bomo imeli enake rezultate. Vsem nam je bilo usojeno enako slabo in bedno življenje brez prihodnosti," se spominja.

"Čeprav sem imel na Kubi lepo otroštvo, moram reči, da ni bilo najlažje. Samo četrtino piščanca na osebo na mesec smo imeli, en kos kruha na osebo na dan in z omejenimi obroki hrane, vedno sem bil lačen. Nismo imeli razkošja, niti na primer zobne paste, zato smo uporabljali oglje in sodo bikarbono. Na kup smo dajali nogavice, da bi iz njih naredili bejzbolsko žogo in igrali smo brez čevljev. Z ustvarjalnostjo in domiselnostjo vedno najdemo način, da vztrajamo, " je svoj čustveni zapis na Instagramu začel William Levy . V nadaljevanju pa opisal, da je bila njihova prihodnost že vnaprej obsojena na slabo življenje.

"Končno sem ugotovil, da je bilo moje edino upanje, da zapustim državo. Dneve sem preživel ob opazovanju oceana in sanjal, da bom nekega dne prišel v Združene države Amerike, državo, kjer je vse mogoče. Te dni je bila 25. obletnica dneva, ko sem uresničil sanje. Nisem imel denarja in nisem govoril jezika, ampak to ni bilo pomembno, ker sem končno svobodno živel življenje, ki sem ga izbral, in v Združenih državah Amerike je nebo meja. To je tudi dan, ko so se odprla vrata v preostali del sveta. Od takrat je bilo to res lepo potovanje. Hvala Bogu, hvala ZDA, hvala Mehiki, hvala Latinski Ameriki in hvala vsem mojim oboževalcem po vsem svetu, ker ste mi dali vso to ljubezni in pomagali uresničili sanje tega malega kubanskega fanta," je svoj iskren zapis končal William ter zraven objavil posnetke iz otroštva. Svetovno slavo so mu prinesle vloge v mehiških telenovelah, kot so Angeli brez kril (Cuidado con el ángel), Sortilegio (Čarovnija ljubezni), Triunfo del Amor (Zmagoslavje ljubezni)in Vihar (La Tempestad.