William Levy nekoč zvezdnik telenovel, danes v finančni krizi?

William Levy naj bi bil v resnih finančnih težavah, poročajo tuji mediji. 38-letni Levy je kakšne koli špekulacije sicer že zanikal. O svojem finančnem stanju je odkrito spregovoril z novinarjemLuisom Alfonsom Borregom, ki je v TV oddaji Suelta la Sopapovedal:

"Pravi, da še ni seznanjen s temi govoricami in da so te govorice popolnoma nesmiselne in neresnične. on še naprej živi svoje življenje, dela na karieri, kot je vedno počel,'' je Levyjeve besede strnil novinar v oddaji.

Njegov odhod iz Televise, največje mehiške medijske hiše, ki ustvarja telenovele, je povzročil številne provokacije. Nekateri mehiški mediji so celo pisali, da je bil eden od razlogov njegovega odhoda starost, spet drugi, da je zvezdnik zahteval previsoko plačilo za svoje delo. Igralec je nekoč povedal, da je sam želel oditi, ker se je želel posvetiti kinematografskim projektom in da bi bil zaradi snemanja telenovele predolgo ločen od družine.

V oddaji Suelta la Sopa so povedali, da so zbrali dokumente, iz katerih je razvidno, da mora Levy zaradi neplačanih davkov še iz leta 2017 poravnati dolgove v vrednosti 261.000 dolarjev oziroma približno 235.000 evrov.

Zvezdnik, ki bo 29. avgusta praznoval rojstni dan, načrtuje odprtje restavracije Level 29, kasneje pa naj bi ji sledila še ena. Levy in njegova izbrankaElizabeth Gutierrezsta se spoznala v resničnostnem šovu in leta 2003 postala par. V zvezi sta se jima rodila danes 13-letniChristopher Alexander in danes 9-letna Kailey Alexandra.