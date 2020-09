William Levy okrogli jubilej proslavil z mariachiji

40 let je pomembna prelomnica in številka, ki jo je vredno proslaviti. In s tem se strinja tudi kubanski zvezdnik William Levy. Njegovi najdražji – izbranka Elizabeth Gutierrezter njuna otroka Kailey in Christopher – so mu organizirali nepozabno rojstnodnevno zabavo v njegovem novem domu, kjer so nazdravljali, peli, se smejali in plesali pozno v noč. Med povabljenimi sta bila tudi igralska zakonca Scarlet Ortiz in Yul Bürkle.